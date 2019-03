CALTANISSETTA – Una serie di short video, visibili sul canale You Tube del gestore – accessibile dalla home page del sito istituzionale -, per avvicinare ancora di più utenza e azienda. Il tutto nel solco di quella politica di comunicazione trasparente e tempestiva che è da sempre uno dei segni distintivi dell’azione svolta quotidianamente.

Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, ha ulteriormente ampliato la platea degli strumenti messi in campo per raggiungere con le proprie informazioni ogni diversa possibile fascia di utenza. In quest’ottica è nata la realizzazione di una serie di brevi video di animazione per illustrare alcune delle misure più importanti a disposizione dei propri utenti.

Il primo di questi short video è dedicato a CaltaquAlert, il servizio di messaggistica gratuito che consente agli utenti che si siano registrati di ricevere sul proprio telefonino un Sms con l’avviso di un eventuale disservizio o altra criticità inerente la distribuzione. Un servizio particolarmente apprezzato e che adesso, grazie anche agli sviluppi compiuti nel settore della telefonia mobile e alla maggiore estensione e potenziamento delle reti di comunicazione, consente di raggiungere un numero sempre crescente di utenti.