CALTANISSETTA – Avviato il recapito degli avvisi di pagamento della Tari (la tassa rifiuti) a Caltanissetta. Sono quasi 30.000 avvisi, per altrettanti utenti del servizio della nettezza urbana: il Comune ha affidato la compilazione e la spedizione alla Csi srl di Santa Maria Capua Vetere per l’importo di 16.998 euro. Gli avvisi indicano le scadenze da rispettare per il pagamento dell’importo; due le modalità di pagamento: un’unica soluzione oppure tre rate con appositi modelli F24 allegati. Entro il 17 giugno la rata unica o in tre rate con scadenze: la prima entro il 18 marzo, la seconda entro il 16 luglio e la terza entro il 18 novembre. La prima rata, quindi, avrebbe dovuto essere pagata entro lo scorso giorno 18 quando, però, gli avvisi di pagamento non erano stati ancora recapitati per cui nessuno ha potuto rispettare la scadenza indicata e non ha potuto effettuare il versamento. C’è stato pertanto anche quest’anno il ritardo per il recapito degli avvisi. Il Comune era già “consapevole” del ritardo del recapito degli avvisi di pagamento tanto è vero che nella missiva è riportata la dicitura che “qualora la presente giunga al destinatario in data successiva al 10.03.2019, il termine di scadenza della prima rata si intende prorogato di dieci giorni decorrenti dalla data di ricevimento”.