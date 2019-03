CALTANISSETTA – I poliziotti della Squadra Mobile hanno tratto in arresto Tedesco Andrea Domenico, ventitreenne di Alimena, per detenzione ai fini di spaccio di hashish. Nel pomeriggio di venerdì 29 marzo, nel corso dei servizi di prevenzione e repressione del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, i poliziotti dell’antidroga, lungo la SP 19, in direzione di Alimena, hanno proceduto al controllo di una Ford Fiesta condotta da Tedesco Andrea Domenico. L’uomo ha immediatamente mostrato un evidente stato di agitazione alla vista dei poliziotti. Di seguito alla perquisizione personale gli agenti dell’antidroga hanno trovato e sequestrato un panetto di hashish, del peso di circa 100 grammi, nascosto nel giubbotto. L’arrestato è stato condotto in questura e, dopo gli adempimenti di rito, su disposizione del P.M. di turno, è stato accompagnato presso il carcere di Malaspina.