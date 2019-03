CALTANISSETTA – Nei giorni 26, 27 e 28 marzo, dalle 16.30 in poi, presso il Seminario Vescovile di Caltanissetta, Mons. Mario Russotto guiderà gli esercizi spirituali per gli insegnanti e gli educatori della diocesi in preparazione alla Pasqua.

Le riflessioni bibliche prenderanno lo spunto dal libro di Qoelet. “La vita…scandalo e non senso?”, il titolo del ciclo di meditazioni, che si svilupperà nelle tre giornate, secondo un percorso che inizia con “Noi siamo Abele” (martedì 26) e proseguirà con “La vita nella litania del tempo” (mercoledì 27) e “La vita…canto di gioia?” (giovedì 28).

Il libro di Qoelet, con la sua insaziabile ricerca di senso e di verità, con l’inquietudine ed il mistero dell’ignoto su cui spinge ad interrogarsi, è particolarmente vicino alla sensibilità contemporanea.

Ogni pomeriggio, la meditazione sarà seguita dalla celebrazione dei Vespri, mentre l’ultimo giorno, il 28, gli esercizi si concluderanno con la celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo nella Cappella Maggiore del Seminario.

Questo momento fondamentale, nel corso della Quaresima, per la preparazione spirituale alla Pasqua, è stato organizzato, come è ormai tradizione diocesana, in collaborazione con l’AIMC (Associazione Maestri Cattolici), il MIEAC (Movimento Impegno Educativo Azione Cattolica), l’UCIIM (Unione Cattolica Insegnanti Medi) e l’Ufficio Catechistico Diocesano.