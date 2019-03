CALTANISSETTA – Intitolata a Giuseppe Ortoleva, compianto gran cerimoniere della Real Maestranza, la strada di collegamento tra la viale Luigi Monaco e la via Alessi (ex via Due Fontane) a Caltanissetta. Il provvedimento della Giunta, determinato dalla richiesta avanzata da Gianni Taibi (attuale gran cerimoniere della Real Maestranza), ha riconosciuto l’impegno profuso da Ortoleva per l’organizzazione delle tradizioni legate alla Settimana Santa nissena e lo ha definito “figura di spicco del mondo culturale legata ai riti secolari della Settimana Santa” nonché “uno tra i maggiori esponenti della Real Maestranza che ha contribuito in maniera significativa alla promozione fuori dal contesto comunale della manifestazione”. Ortoleva nato nel luglio del 1921, deceduto nel 2008, entrò a far parte della Real Maestranza nel 1946 ricoprendo con la carica di alabardiere della categoria dei muratori alla quale apparteneva e della quale fu segretario-tesoriere dal 1962 al 2004. Nel 1983 ricevette l’altra onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica, nel 1992 fu nominato Cavaliere Ufficiale della Repubblica e nel 1996 Commendatore della Repubblica