CALTANISSETTA – Si concluderanno sabato 30 marzo 2019 le esposizioni itineranti del simulacro di Gesù Nazareno. Dopo la S. Messa, Gesù Nazareno, in atto esposto nella Chiesa di Santa Barbara, farà rientro nella Chiesa di Sant’Agata, dove rimarrà esposto fino alla Domenica delle Palme, giorno in cui sarà portato in processione per le vie di Caltanissetta, per l’apertura della Settimana Santa nissena.

Il simulacro quest’anno è stato esposto nelle Chiese di Santa Rosalia a Niscima, nella Chiesa di San Luca e, ultimamente, nella Chiesa di Santa Barbara; il rientro nella sua parrocchia naturale, la Chiesa di Sant’Agata, sarà salutato, come di consueto, da un concerto, l’undicesimo, eseguito dalla Corale Polifonica Don Milani di Caltanissetta, con la direzione del maestro Rosario Randazzo. L’inizio è previsto per le ore 20.00 di sabato 30 marzo; prima del concerto, la celebrazione della S. Messa in suffragio dei soci defunti dell’Associazione Gesù Nazareno. Ricco, anche quest’anno, il programma del concerto predisposto dal maestro Rosario Randazzo con più di dieci brani, adatti al tempo quaresimale.