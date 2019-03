ROMA – Addio a Mario Marenco, architetto e umorista, attore e autore tv che lego’ la sua carriera prima radiofonica e poi televisiva a Renzo Arbore, realizzando con lui e Gianni Boncompagni la trasmissione cult ‘Alto Gradimento’ e poi partecipando praticamente a tutti i programmi tv di Arbore, da ‘Quelli della notte’ a ‘Indietro tutta’. Creo’ e impersono’ personaggi strampalati e diverntenti come il colonnello Buttiglione, la Sgarambona, Riccardino, l’astronauta spagnolo Raimundo Navarro, il dottor Anemo Carlone, il professor Aristogitone, Verzo, il poeta Marius Marenco e Ida Lo Nigro.

Nato a Foggia 85 anni fa, Marenco e’ morto oggi a Roma al Policlinico Gemelli dove era ricorevato da qualche tempo. Laureatosi in architettura a Napoli nel 1957, ottenne poi borse di ricerca a Stoccolma e Chicago. Nel 1960 apri’ il proprio atelier di architettura e design (Studio DEGW con sede a Roma) e collaboro’ con le piu’ importanti case automobilistiche italiane per la realizzazione dei loro stand espositivi.

Raggiunse il successo nel 1970 con il programma radiofonico ‘Alto gradimento’ scritto con Giorgio Bracardi e condotto dagli stessi Arbore e Boncompagni. Poi il debutto in televisione nel 1972 con Cochi e Renato e Enzo Jannacci nel programma ‘Il buono e il cattivo’. La consacrazione nei panni di Mr. Ramengo, l’inviato speciale che dopo ogni reportage urlava “Carmine!”, ne ‘L’altra domenica’, programma ideato e condotto da Renzo Arbore e trasmesso dalla Rete 2 (l’odierna Rai 2) dal 1976 al 1979 la domenica pomeriggio. Negli anni Ottanta partecipo’ a diverse trasmissioni televisive, tra cui ‘Sotto le stelle’ (di Magalli, Minellono, Marenco e Boncompagni) dove impersono’ il professor Aristogitone e si adopero’ in diversi altri sketch, e ‘Indietro tutta!’ dove interpreto’ il personaggio del bambino Riccardino.

Marenco lavoro’ anche al cinema, dove porto’ le sue macchiette tv: ‘Il Colonnello Buttiglione diventa generale’, ‘Von Buttiglione Sturmtruppenfuehrer’, ‘Il pap’occhio’, ‘I carabbinieri’, ‘Vigili e vigilesse’, ‘Sing – Il sogno di Brooklyn’. Scrisse alcuni libri umoristici per Rizzoli, tra cui ‘Lo scarafo nella brodazza’, ‘Dal nostro inviato speciale’, ‘Los putanados’, ‘Stupefax’ e ‘Il cuaderno delle poesie’.