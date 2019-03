PALERMO – Celebrati i 60 anni di fondazione dell’Unione Cattolica Stampa Italiana in Sicilia. Un evento di grande rilevanza promosso dall’Ucsi regionale, presieduta da Domenico Interdonato e tenutosi nella sala “Mattarella” di Palazzo dei Normanni. Sessant’anni di impegno e dedizione ricordati nel corso di un partecipato convegno scandito dall’evento formativo “Raccontare le città” organizzato con il patrocinio dell’Odg Sicilia, dell’Assostampa, dell’Assemblea Regionale Siciliana e della Fondazione Federico II.

In qualità di rappresentanti dell’Ucsi sono intervenuti la vicepresidente nazionale Donatella Trotta che ha porto i saluti della presidente Vania De Luca; il presidente del Collegio Nazionale dei Garanti Salvatore Catanese; il presidente regionale Interdonato; il consigliere regionale dell’Odg Sicilia Maria Pia Farinella e per l’Assostampa Sicilia Giancarlo Macaluso. Nel corso dell’incontro – moderato dalla vicepresidente dell’Ucsi di Palermo Sandra Pizzurro –, il giornalista Crisostomo Lo Presti ha ricevuto la medaglia d’oro per i 50 anni di iscrizione all’Ordine. A consegnargliela la giornalista Maria Pia Farinella dopo le lettura del curriculum di Lo Presti affidato alla consigliera regionale Laura Simoncini. Presente una folta delegazione di studenti del Liceo “G. Garibaldi” di Palermo guidati dalla prof. Laura Bisso, ai quali è stato consegnato un attestato di partecipazione.

Ad introdurre i lavori il direttore generale della Fondazione Federico II Patrizia Monterosso, seguita dall’intervento del consigliere nazionale dell’Ucsi Gaetano Rizzo il quale ha ricordato il lavoro svolto in questi anni dall’Unione cattolica stampa italiana. I saluti di benvenuto ai relatori, autorità e a tutti gli intervenuti, sono stati portati da Michelangelo Nasca presidente Ucsi di Palermo. Il prof. Salvatore Catanese dopo essersi soffermato sull’importante funzione del Collegio dei garanti e dell’azione svolta durante i sessant’anni di attività ha ringraziato l’on. Francesco De Domenico dell’Ucsi di Messina per il sostegno dato all’organizzazione. “L’italia è oggi unita dai comunicatori sociali – ha affermato Donatella Trotta – e dal loro delicato ruolo di raccontare ogni giorno le città in cui vivono. Città che non sono solo luoghi di case e di pietre ma soprattutto spazi con un’anima che dobbiamo fare emergere perché nutrite da relazioni di persone, ciascuna con le proprie storie. La verità è alla base del nostro lavoro e al trionfo esasperato dell’ego dobbiamo contrapporre quel noi che fa la differenza”. A raccontare una parte della sua vita professionale all’estero è stata Maria Pia Farinella. L’evento si è concluso con la relazione di Giancarlo Macaluso del “Giornale di Sicilia” il quale ha ribadito che “il lavoro del giornalista è anche quello di raccontare la bella notizia, capace di aprire spazi culturali che per anni, soprattutto a Palermo, sono stati soffocati dalla cronaca nera”.