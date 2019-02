Primo record per il Festival di Sanremo 2019, in programma tra il 5 e il 9 febbraio: il Teatro Ariston, a meta’ gennaio, era gia’ sold out. A meno di due settimane dalla prima serata, tutti i posti disponibili erano gia’ stati acquistati, tanto che l’organizzazione aveva deciso di non aprire la pagina web dedicata alla prenotazione dei biglietti per le singole serate. La vendita degli abbonamenti e’ andata meglio di quanto previsto. Chi sperava di sedersi almeno per una sera in platea o nella galleria dell’Ariston non ha potuto contare sulla biglietteria del teatro.

“L’organizzazione della 69 edizione del Festival della Canzone italiana di Sanremo comunica che e’ terminata la disponibilita’ per l’acquisto dei biglietti per assistere in teatro alle cinque serate della manifestazione. Pertanto la pagina del sito del Teatro Ariston dedicata alle prenotazioni dei biglietti singoli quest’anno non verra’ aperta”, si leggeva nella sezione biglietteria del sito del Festival gia’ a meta’ gennaio.

Martedi’ 8 gennaio era scattata la vendita online degli abbonamenti. Ciascun utente, collegandosi al sito ufficiale della biglietteria, aveva potuto richiedere al massimo due abbonamenti. Per concludere la richiesta era necessario inserire alcuni dati obbligatori del pagante, oltre a quelli dei destinatari dell’abbonamento. Il pass per le cinque serate, infatti, e’ nominativo: non puo’ dunque essere ceduto e all’ingresso verra’ richiesto assieme a un documento di identita’ in corso di validita’. Le richieste di prenotazione degli abbonamenti a Sanremo si erano chiuse mercoledi’ 9 gennaio alle ore 12. Veniamo adesso ai prezzi: cinque serate in platea costano la bellezza di 1.290 euro. Piu’ basso, invece, il prezzo della galleria: 672 euro.

I biglietti per le singole serate sarebbero stati disponibili solo pochi giorni prima l’inizio del Festival di Sanremo. Anche i biglietti singoli, come gli abbonamenti, sarebbero stati nominativi e avrebbero richiesto dunque l’esibizione di un documento di riconoscimento all’ingresso. I biglietti sarebbero stati venduti fino ad esaurimento posti al prezzo di 180 euro per una poltrona in platea e 100 euro per una in galleria (nella serata finale i prezzi sarebbero stati di 660 in platea e 320 in galleria)