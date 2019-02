SAN CATALDO. <L’impegno per San Cataldo continua>. Così Luigi Nocera (nella foto). Il presidente della società Cesare Battisti in una nota ha spiegato: <Ho letto la lettera di Giampiero Modaffari con la quale rende pubblica la Sua volontà di non volersi più ricandidare alla carica di Sindaco. Come a molti altri concittadini, questa notizia ha prodotto amarezza. Chi conosce il mio impegno decennale nella politica cittadina che ha permesso di raggiungere il traguardo finale rappresentato da questa Giunta uscente, potrà comprendere benissimo questa amarezza. Cinque anni fa, infatti, con tanti amici e sostenitori avevamo salutato con grande gioia la vittoria di Giampiero Modaffari con la sua elezione a sindaco e con la nomina di una Giunta composta da ottime personalità chiamate al governo della Città. Ma la nostalgia è un sentimento che non aiuta a costruire perché è un sentimento che non guarda al futuro. San Cataldo ha bisogno di continuare ad essere governata in maniera giusta, onesta, attenta ai bisogni degli ultimi, con una nuova e forte passione civile. Non possiamo fermarci né possiamo deludere quella moltitudine di cittadini che hanno creduto ed hanno avuto fiducia nel nostro progetto politico cinque anni fa, quando insieme a tanti uomini e donne abbiamo creato e promosso la fortunata esperienza di “Riprendiamoci la Città”>. Luigi Nocera pertanto non ha escluso una sua discesa in campo in occasione delle prossime elezioni amministrative: <Per questo motivo, spinto da un forte legame e amore verso la mia San Cataldo, anche in questa imminente campagna elettorale intendo dare in prima persona il mio contributo, mettendomi a servizio della Città e dei miei concittadini>.