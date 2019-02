SAN CATALDO. S’è svolto l’attesa udienza tra il M5S e la Conferenza dei Capigruppo. In una nota il M5S ha illustrato la sua posizione:

<Nella giornata di ieri Martedì 5 Febbraio, a seguito della nostra richiesta di audizione in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’area cimiteriale, si è svolta la Conferenza dei capigruppo allargata a tutti i consiglieri comunali. All’udienza erano anche presenti: il Sindaco Ing. G. Modaffari , il responsabile dell’Ufficio Tecnico l’Ing. Grillo e il Responsabile Unico del Procedimento l’Arch. Lauricella, interpellati per rispondere alle nostre richieste riguardanti lo stato dei luoghi del cimitero “zona nuova” e la convenzione tra il Comune e la ditta concessionaria.

Le domande che abbiamo rivolto sono state le seguenti:

Chi, in questo momento,è il responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria? La Ditta, il Comune o i proprietari dei loculi e cappelle? Avendo preso atto che la Convenzione tra Comune e ditta concessionaria è scaduta e ancora non rinnovata, com’è possibile che attualmente la ditta disponga dei luoghi? La convenzione prevede all’art 2 che “…Allo scadere della concessione, ovvero in caso di revoca, vengono trasferiti all’amministrazione concedente tutti i diritti in ordine alla proprietà dell’area di ampliamento, compresi i manufatti e quanto in essa realizzato” Circa un anno fa sono stati eseguiti i lavori di ripristino dei servizi igienici, ma abbiamo riscontrato che,in quelli riservati ai diversamente abili, sono presenti delle barriere architettoniche,consistenti in particolare in uno scalino, che rende difficoltoso l’accesso ai soggetti in questione.

Le risposte ricevute sono state le seguenti :

Ci è stato garantito che nel più breve tempo possibile si provvederà ad effettuare un sopralluogo, per redigere una relazione tecnica che rilevi le problematiche presenti. Successivamente si inviterà la ditta costruttrice a porre rimedio, perché, come da norme vigenti, è la responsabile dei lavori svolti in questi ultimi anni di concessione. L’ ufficio tecnico sta ancora valutando quale sia la soluzione migliore da attuare per la continuazione del programma costruttivo dei lavori alle strutture ancora incomplete, al fine di portarle a termine. La ditta ha inviato regolarmente una richiesta di proroga ancora in fase di valutazione; Purtroppo, la normativa sui lavori pubblici è stata stravolta rendendo difficile il lavoro di rinnovo della convenzione per tutelare, rispettando le norme, tutte le parti in causa. Il tutto aggravato anche dalla carenza di personale. Per quanto riguarda lo scalino di accesso ai servizi igienici, è stato risposto che provvederanno nel più breve tempo possibile a eliminare tale barriera architettonica

Il M5S San Cataldo si ritiene parzialmente soddisfatto, in quanto non ritiene sufficientemente esaustiva la risposta data alla domanda in cui si chiede come mai la ditta disponga sine titulo, cioè a convenzione scaduta, di tutti i diritti in ordine alla proprietà dell’ area di ampliamento.

Rimaniamo comunque in attesa che l’attuale Amministrazione ponga in essere le soluzioni paventate durante l’incontro>.

M5S San Cataldo