CALTANISSETTA – Meraviglia e incredulita’. Sono questi i sentimenti provati dalla preside della scuola per l’infanzia “Gianni Rodari” di Milena, dove un’insegnante questa mattina e’ stata arrestata per le presunte violenze usate nei confronti dei piccoli. “Non ho mai ricevuto segnalazioni da parte dei genitori su possibili atti di violenza – dice all’Italpress Rina Genco, dirigente scolastica del Comprensivo di Milena -. Mai nessun genitore si e’ rivolto a me per denunciare. Personalmente non ho testimonianze che confermino l’indagine. Ecco perche’ questa notizia mi ha meravigliato ed ha sconvolto questa piccola comunita’. I sentimenti piu’ diffusi sono proprio di meraviglia e di sconvolgimento”. La preside sottolinea di riporre comunque piena fiducia nella giustizia. “Dobbiamo lasciare che la giustizia faccia il proprio corso. Confido nel lavoro della Magistratura e degli inquirenti”.