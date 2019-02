Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il vicepremier Luigi Di Maio ed il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli sono indagati dalla procura Di Catania sul caso della nave Diciotti. Una diretta conseguenza, come spiega il “Corriere della sera”, della memoria che i tre esponenti del governo hanno depositato in Giunta al Senato e che il presidente Maurizio Gasparri ha trasmesso ai giudici. Conte, Di Maio e Toninelli, infatti, nei giorni scorsi si sono autodenunciati per sequestro di persona in concorso con il ministro dell’Interno Matteo Salvini, sostendendo sempre la tesi di una gestione collegiale della vicenda della nave Diciotti. In attesa Di capire cosa farà la procura Di Catania guidata da Carmelo Zuccaro, intanto, martedì la Giunta delle immunità Di palazzo Madama sarà chiamata al voto sull’autorizzazione a procedere nei confronti del titolare del Viminale.