17 Marzo 2019. Gli appassionati di Formula 1 avranno già segnato in agenda l'ultima domenica di inverno. Quel giorno infatti vedrà le monoposto più veloci del mondo scendere in pista in Australia a Melbourne, per il primo Gran Premio della nuova stagione. La domanda che tutti si fanno è ovviamente se la Mercedes continuerà il suo ciclo di vittorie iniziato nel 2014 sia in campo costruttori che in quello piloti. Di cinque vittorie, quattro sono state portate a termine da Lewis Hamilton con la sola parentesi di Nico Rosberg che con un colpo a sorpresa, dopo essere diventato campione del mondo, ha deciso di ritirarsi dal mondo delle corse. Con queste premesse dunque le frecce d'argento con i riconfermati Hamilton e Bottas alla guida sono nuovamente le macchine su cui scommettere, ma ovviamente tantissimi milioni di tifosi in Italia e nel mondo sperano che sia la stagione giusta per il riscatto Ferrari.

Nella scuderia del cavallino rampante è cambiato tantissimo rispetto alla precedente stagione. In primis Mattia Binotto, da molti anni in Ferrari, è stato promosso ed ha assunto la carica di team principal e managing director della gestione sportiva della casa di Maranello. Su di lui ovviamente, i Ferraristi di tutto il mondo pongono la speranza che la nuova macchina da competizione sia performante ed affidabile al punto tale di poter competere ad armi pari con le Mercedes.

Anche sul fronte piloti c’è una novità molto importante. Al confermato Sebastian Vettel, ancora una volta prima guida della scuderia, in Ferrari hanno scelto di affiancare un pilota molto giovane, Charles Leclerc, che ha fatto discretamente nell’ultima stagione con la Sauber – Alfa Romeo.

Quello che negli ultimi anni è mancato alla Ferrari per predominare sulla Mercedes è sempre stata la seconda parte di stagione segno che la progettazione iniziale della macchina non ha mai deluso ma poi nel lavoro di upgrade, non si è mai riusciti a tenere testa alla scuderia tedesca. Il cambio di leadership a Maranello, con una guida proveniente dall’area tecnica, è l’elemento che fa ben sperare per tornare a vedere vincere il Cavallino Rampante, da troppo tempo a secco di trofei.

Salvo sorprese incredibili, le vittorie finali saranno una questione tutta da giocare tra Mercedes e Ferrari anche se ovviamente la Aston Martin Red Bull Racing con lo scatenato Max Verstappen quest’anno affiancato da Pierre Gasly, spera di recitare il ruolo del terzo “che gode” a scapito dei due litiganti.

Per una Formula 1 più avvincente con più macchine competitive per la vittoria finale, si spera che anche McLaren e Renault possano tornare ad essere competitive come nei loro anni più gloriosi. Ed infine non può che far piacere il ritorno nella Formula 1 di Robert Kubica dopo un grave incidente che si pensava lo avrebbe tenuto lontano per sempre dalle corse più veloci al mondo.

Appuntamento dunque per l’ultima domenica di inverno per una nuova stagione di Formula 1 che in tantissimi sperano si tinga di tante vittorie Rosso Ferrari.