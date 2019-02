CALTANISSETTA – E’ in programma a Caltanissetta la prima Assemblea Regionale di Sicilia Aperta e Solidale. Numerose le adesioni di cittadini ed associazioni provenienti da tutta la Sicilia per condividere insieme un percorso culturale e politico di inclusione ed integrazione sociale.

“In Sicilia stiamo facendo i primi passi, pensiamo sia importante concentrarci sul lavoro locale e sulla capacità di mettere in collegamento tutto ciò che si muove nell’Isola e costruire materiali di riflessione, necessari per supportare le nostre campagne, complicate e difficili, per il clima xenofobo e razzista che, anche grazie all’attuale governo, cresce nel Paese.”

Alle ore 10.30 è previsto davanti il centro polifunzionale di Pian del Lago un presidio per entrare all’interno del CPR e del Cara con alcuni rappresentanti delegati del movimento. La prefettura di Caltanissetta ha espresso ufficiale diniego che non consente tale accesso al CPR ma il presidio sarà comunque un’occasione per testimoniare l’identità del movimento.

Alle 14.30 alla Casa del Volontariato di Caltanissetta in via Xiboli ci sarà l’assemblea per programmare le iniziative e le modalità operative condivise con la rete degli Indivisibili per proseguire la lotta contro il razzismo e le disuguaglianze.

Per aderire alla rete Sicilia Aperta e Solidale è possibile scrivere una mail a iscrizioni@siciliaapertaesolidale o consultare il sito www.siciliaapertaesolidale.com