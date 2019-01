MESSINA – Episodio di violenza ai danni di un giovane medico in servizio presso la guardia medica di Mirto – Frazzano’, nel Messinese. Lo riferisce la sezione locale della Federazione italiana medici di medicina generale. In corso indagini da parte dei carabinieri. Sembra che il medico sia stato chiamato dalla madre di un uomo con problemi psichiatrici per un controllo clinico. Nel momento in cui il medico si accingeva a visitarlo, il paziente lo ha spinto giu’ per le scale. “La situazione e’ ormai diventata insostenibile – dice Stefano Leonardi, vicesegretario nazionale della Fimmg – ogni giorno ed ogni notte in tutte le strutture sanitarie, dall’ospedale alla guardia medica, i professionisti rischiano aggressioni da parte di pazienti o parenti ed in guardia medica il problema e’ anche piu’ accentuato ed aggravato dall’estrema solitudine in cui e’ costretto ad operare il medico”. I camici bianchi si sentono sempre piu’ insicuri: “Occorre prioritariamente il riconoscimento dello status di pubblico ufficiale nell’esercizio delle funzioni: in questo modo la denuncia, in caso di aggressione, diventerebbe automatica e porterebbe formalmente ad evidenziare tutto quello che in questo momento e’ nascosto, alla certezza della pena per l’aggressore ma, soprattutto, si avrebbe, finalmente, la netta percezione che lo Stato riconosce il medico come suo servitore e che nel momento dell’esercizio delle sue funzioni e’ a garanzia della popolazione”. E occorre con immediatezza mettere in sicurezza tutti i presidi di guardia medica