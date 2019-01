MUSSOMELI – Il nuovo direttore generale dell’Azienda Ospedaliera ospedali riuniti Villa Sofia/ Cervello, dott. Walter Messina, ha origini mussomelesi. Era stato nominato quale Commissario straordinario da parte del governo regionale guidato dal Presidente Nello Musumeci. E sino a pochi anni addietro,il dott. Messina, 49 anni, continuava a frequentare, anche se sporadicamente, Mussomeli dove tutt’ora vivono i congiunti. Entrambi i genitori del dott. Messina, il papà Giacomo, 79enne, insegnante, primogenito di quattro figli (il fratello Pino e le sorelle Santina e Anna) cominciò a lavorare a Gela. Quindi si trasferì a Palermo a lavorare in un Ente regionale. La coppia ebbe due figli nati entrambi a Palermo (Walter è il secondogenito), ma quasi ogni fine settimana i genitori rientravano a Mussomeli, dove vivevano i nonni nel quartiere Sant’Enrico. Il dott. Walter Messina, secondogenito, nel 1992, a soli 23 anni, consegue la laurea in economia e commercio all’Università di Palermo. Poi tante esperienze lavorative e, dal 2006, lavora presso l’Asp di Palermo. La sua carriera professionale prosegue con continui incarichi prestigiosi che lo portano a lavorare e farsi apprezzare in Toscana, nel Lazio, in Calabria, in Sardegna. Quindi lo scorso dicembre la nomina a direttore generale dell’Azienda ospedaliera ospedali riuniti Via Sofia/Cervello per la quale ha ricevuto la telefonata formale del sindaco di Mussomeli Giuseppe Catania. “Walter ha un ottimo ricordo di Mussomeli dove ha trascorso un’infanzia stupenda nel quartiere Sant’Enrico, dove i nonni vivevano proprio di fronte l’edicola votiva dell’Ecce Homo, dice un congiunto. Durante il periodo estivo era sempre a Mussomeli, così come per le feste. Siamo felici per la nomina”.