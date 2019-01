“La vita è come un gioco” e, per affrontarla con la giusta carica di energia, è necessaria una brillante e vivace sferzata di colori.

A sostenere questa filosofia di vita è il nisseno Lorenzo Maria Ciulla che dal 1 al 21 febbraio 2019 esporrà le sue opere al celebre salone culinario FICO Eataly World.

L’esposizione, che viene considerata il parco del cibo più grande del mondo, rappresenta per l’artista nisseno un’importante vetrina per farsi conoscere dal grande pubblico e, contestualmente, un appagante traguardo.

Lorenzo Ciulla, ama definirsi un “pittastorie” e, infatti, attraverso le sue tele e i suoi pannelli cerca di raccontare la bellezza delle cultura siciliana intercalando alcuni “frammenti dal mondo”.

I lavori che verranno esposti alla Fabbrica Italiana Contadina mettono in mostra questa filosofia di vita sottolineando l’importanza del “gioco” anche in età adulta e come la capacità di “non prendersi troppo sul serio” sia, in realtà, un traguardo da perseguire, un valore aggiunto che ciascun individuo dovrebbe possedere.

“È sbagliato pensare che il gioco sia un mestiere per bambini perché quando si smette di giocare non si è più adulti, ma solo spenti – ha sottolineato Ciulla -. Il gioco può e deve essere ispirazione per l’arte, la poesia”.

La positività con la quale affrontare le sfide che la vita ci pone davanti è raccontata attraverso colori brillanti che stimolano empatia e buon umore. “Mi piace pensare di vivere la vita come un gioco e apprendere l’arte del sorriso rimuovendo gli ostacoli. Vivere è un’arte e, come tale, dovrebbe essere la più grande delle arti” ha proseguito l’artista cosmopolita dal cuore siculo spiegando la sua personale ricetta della felicità. Per raggiungere uno stato di benessere è necessario mettere da parte irritazione, critiche, autocommiserazione impazienza, preoccupazione e adottare un’adeguata sensibilità alle critiche cogliendo soltanto gli stimoli che incentivano alla crescita.

Lorenzo Maria Ciulla, pittore classe 1986, nasce a Caltanissetta in una vecchia masseria dell’antico quartiere arabo, oggi il suo studio d’artista e laboratorio permanente, colorato e ben riconoscibile dall’esterno. Il 2005 è l’anno che segna l’inizio della sua produttività che si trasforma in un ciclo instancabile e naturale fatto di respiro, espiazione, catarsi e consapevolezza. Quello di Ciulla è sicuramente un universo a colori, di volti familiari o sconosciuti che si riversano su sfondi urbani verticali o paesaggi metafisici; i miti e le leggende delle tradizioni e delle antiche arti popolari siciliane si trasformano in personaggi pop contemporanei e l’antica Grecia si staglia su cieli e mari di pianeti immaginari. Personaggi, animali, racconti, relazioni: tra le trame delle sue tele può succedere di tutto suscitando emozioni trasversali a chi ne fruisce con interesse.

Tele nuove, materie di scarto, legno, scale, panche, tavoli, vasi qualsiasi materiale abbia un buon rapporto con il colore per Lorenzo Maria Ciulla è una possibile opera, ed è così che a cominciare dalle pareti della casa che abita, porta avanti anche in collaborazione con altri artisti siciliani, progetti di rigenerazione ed abbellimento urbano, sia in qualità di artista che di ideatore e promotore.

L’inaugurazione della mostra “La vita è come un gioco” a cura di Lorenzo Maria Ciulla è l’1 febbraio alle ore 10:00 presso FICO Eataly World, Bologna.

Ingresso gratuito.