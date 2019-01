La festa che segna il ritorno del Campionato Sociale Automobilistico dell’AC peloritano si terrà alle 17 presso il Salone delle Bandiere del Comune. Il Presidente Rinaldi: “Momento importante per ringraziare i tanti bravi piloti che in ogni ambito danno lustro alla nostra provincia”

Si terrà domenica 10 febbraio alle 17, presso il "Salone delle Bandiere" nel Municipio della Città, la premiazione del Campionato Sociale Automobilistico dell'Automobile Club Messina. Un Campionato da sempre molto sentito nell'intera provincia ed ambito dagli sportivi delle 4 ruote, a cui è rivolto.

“I colori messinesi brillano nello sport delle 4 ruote grazie all’alto livello di tutte le figure operanti nell’automobilismo e nel karting, che sono espressione della passione e della competenza della nostra provincia” – ha dichiarato il Presidente dell’ente di via Luciano Manara ing. Massimo Rinaldi, che con il Vice Presidente ing. Marco Messina e l’intero Consiglio di Amministrazione, ha instituito nuovamente il Campionato Sociale che mancava da alcune stagioni, per ringraziare e gratificare i tanti piloti, copiloti, team, preparatori e Ufficiali di Gara, che con i loro brillanti risultati onorano la provincia messinese.

A fare gli onori di casa saranno i vertici dell’Automobile Club Messina, ma sarà il Sindaco Cateno De Luca ed altri rappresentanti dell’Amministrazione peloritana a portare il saluto della Città, oltre alle massime autorità cittadine e provinciali, con cui l’AC vuole condividere un momento di sport col quale, celebrando i risultati del 2018 si inaugurerà la stagione agonistica messinese 2019.

Il Campionato Sociale AC Messina per il suo rilancio ha trovato il pieno appoggio della Delegazione ACI Sport Sicilia ed è stato ripristinato grazie alla appassionata collaborazione di figure importanti come quella di Nazareno Russo, che segue ogni evoluzione della serie provinciale.

Durante la Premiazione saranno consegnati dei riconoscimenti per i risultati sportivi conseguiti a molti piloti, ma anche riconoscimenti speciali ad altre figure importanti per l’automobilismo messinese e non solo.

La premiazione sarà ospitata al Municipio di Messina, luogo che abitualmente accoglie gli sportivi della città e dell’intera provincia.