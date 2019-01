In conseguenza del guasto al sistema di adduzione di competenza del Gestore Sovrambito Siciliacque SpA – come dallo stesso reso noto per le vie brevi – la distribuzione idrica gestita dalla scrivente Società non potrà essere garantita nei seguenti Comuni della Provincia di Caltanissetta:

Acquaviva platani

Bompensiere

Campofranco

Delia

Milena

Montedoro

Mussomeli

Sommatino

Sutera

Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, monitora costantemente l’evolversi della situazione e fornirà all’utenza ogni utile informazione tramite i consueti mezzi di comunicazione.