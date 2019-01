CATANIA – Padre e figlio arrestati in flagranza per furto aggravato, attentato alla sicurezza dei trasporti, ricettazione e, per il solo padre, reiterazione nel biennio della guida senza patente. L’altra notte, approfittando dei lavori di manutenzione in atto sulla tratta ferroviaria che collega Caltagirone a Lentini (Siracusa), i due, Rudi Castro, di 46 anni, e Piero, di 25, muniti di attrezzatura ed indossando degli indumenti da lavoro molto simili a quelli utilizzati dagli operai della ditta autorizzata ad effettuare le opere manutentive, hanno smontato dadi e bulloni dai binari mettendo a rischio la sicurezza dei treni su quel tratto di linea. Oltre all’attrezzatura e agli indumenti, i carabinieri hanno sequestrato una Fiat Panda, a bordo della quale i due erano giunti sul posto, risultata rubata a Catania il 30 luglio 2018 alla quale avevano apposto una targa appartenente ad un’altra autovettura. I castro dopo l’arresto sono stati ammessi ai domiciliari.