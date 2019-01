Una donna di 30 anni, Federica Guccione, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella notte sulla strada che da Licodia porta a Mazzarrone, dove abitava. E’ stato un passante a chiedere l’intervento del 112 intorno alle 5 del mattino: transitando ha visto l’auto condotta dalla giovane contro un albero. Il mezzo si era capovolto. Non e’ chiaro quando sia avvenuto il sinistro, che si presume sia stato autonomo. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri di Licodia. Federica Guccione lavorava in una palestra di Comiso, che oggi rimarra’ chiusa in segno di lutto.