VALLELUNGA PRATAMENO – E’ stato convocato per oggi dal presidente del Consiglio l’assise comunale per le ore 18,00 , presso la sala consiliare “Tommaso Biondo” del Comune per la trattazione del seguente ordine del giorno: Nomina Scrutatori; Lettura e approvazione verbali seduta precedente (seduta del 9 novembre 2018); Comunicazione prelievo dal fondo di riserva. – Articolo 26 comma 4 del vigente regolamento di contabilità (deliberazione della Giunta comunale n. 89 del 2 novembre 2018 avente ad oggetto: “Prelevamento fondo di riserva (art. 166 e 176 del d.Lgs. 267/2000)”); Programma Triennale OO.PP. 2018 – 2020 – Elenco annuale 2018 – Variazione n. 2.