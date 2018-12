La procura di Caltanissetta ha chiesto l’archiviazione per quattro poliziotti, accusati di concorso in calunnia. I quattro facevano parte del pool Falcone-Borsellino, guidato dall’ex capo della Squadra Mobile di Palermo Arnaldo La Barbera. I poliziotti per i quali la Procura ha chiesto al gip nisseno di procedere all’archiviazione sono Giuseppe Antonio Di Ganci, Giampiero Valenti, Domenico Militello e Piero Guttadauro. “Abbiano chiesto l’archiviazione – ha spiegato il procuratore di Caltanissetta, Amedeo Bertone – perche’ il reato di calunnia di cui dovrebbero rispondere i quattro poliziotti e’ prescritto in quanto funzionale al reato di favoreggiamento. In sostanza i quattro poliziotti erano accusati di calunnia in concorso per la vicenda legata all’officina di Giuseppe Orofino. Quest’ultimo e’ gia’ stato condannato per favoreggiamento”. Avrebbero quindi ricoperto una posizione diversa rispetto agli altri tre funzionari di polizia Mario Bo, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo che sono attualmente sotto processo per calunnia aggravata: secondo i magistrati in questo modo avrebbero agevolato Cosa nostra. Per la procura avrebbero manovrato il falso pentito Vincenzo Scarantino, costringendolo a fare nomi e cognomi di persone innocenti in merito all’attentato in cui morirono il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta.