CALTANISSETTA – Processo al torrone: “Dove è nato il torrone? A Cremona o a Caltanissetta?”. Sabato 15 dicembre alle ore 17,30 presso l’aula consiliare del Comune di Caltanissetta andrà in scena il “Processo al torrone”, talk show dai toni divertenti e surreali in cui il dolce tradizionale verrà processato sulla pubblica piazza e finalmente verrà svelato l’arcano del suo luogo di nascita: Caltanissetta o Cremona?

La rappresentazione realizzata in collaborazione con il Lions club Caltanissetta presieduto da Alessandra Maria Dibartolo, è inserita nel programma del festival “Turruni” promosso e organizzato dal Comune di Caltanissetta. Tra gli attori che impersoneranno le parti al “processo” vi saranno Giuseppe Giunta, Salvatore Alfano nel ruolo del presidente della Corte, Piero Carà ed altri “testimoni” quali il maestro pasticcere Lillo De Fraia, Filippo Ciulla, Daniela Vullo ed altri venuti appositamente da Cremona: Barbara Manfredini, Stefano Pellicciardi, Cristiano Rivoltini. Saranno presenti anche Grazia Augello e Nadia Lionti che impersoneranno il pubblico di un processo particolarmente animato.