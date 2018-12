MUSSOMELI – iL Consiglio comunale indetto per il 27 dicembre 2018 si è riunito, in seconda concocazione,il 28 dicembre 2018, ultimando i lavori previsti nel SEUENTE ordine del giorno: – Consorzio senza scopo di lucro “ Distretto Turistico Regionale Valle dei Templi” Recesso del Comune di Mussomeli; – Associazione temporanea di scopo “ Distretto Turistico delle Miniere” Recesso del Comune di Mussomeli; 20, D.Lgs 175/2016 e s.m.i.. Ricognizione organismi partecipati alla data del 31 Dicembre 2017; – Riconoscimento debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194,1° comma lett.e) del D.L.vo 26/2000, relativo al servizio randagismo anno 2016, in favore dell’Associazione L.I.D.A. San Cataldo Onlus, della Ditta Ferreri Emanuele e della Mister Dog s.r.l. ((IL VIDEO INTEGRALE della seduta del 28 dicembre 2018)