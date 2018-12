MUSSOMELI – Anche quest’anno la scuola calcio dell’Asd Mussomeli, oltre a svolgere le attività annuali motorie ricreative, vuole coniugare l’aspetto educativo etico formativo con dei momenti di solidarietà spettacolo e salute, cercando di portare il sorriso là dove non c’è. Si è iniziato giovedì 13 Dicembre 2018 con la giornata dedicata alla corretta postura con il Metodo Feldenkrais condotta dal Dott Enzo Bortolotto, mentre dal 14 Dicembre al 23 Dicembre la raccolta dei giocattoli e vestiario per rendere felici quei bambini che ne hanno bisogno. Il 19 Dicembre, invece presso un noto ristorante di Mussomeli si svolgerà la Cena Natale 2018 con i bambini e le loro famiglie con un momento di intrattenimento, con la partecipazione di Musica Live di Elisa Guagenti, l’animazione curata dallo staff di Bimbilandia e la partecipazione straordinaria del Mago Alen Magic And Show direttamente da Italia ‘ S Got Talent un programma che negli anni passati è stato trasmesso da canale 5. Il 20 Dicembre come ogni anno vi sarà un momento di allegria con i bambini di casa famiglia Vanessa. Lo staff è composto dai Mister Salvatore Castiglione, Salvatore La Mattina, Michele Torquato; Responsabile eventi Mario Gero Taibi; Responsabile animazione Luis Calà; Responsabile segreteria Vincenzo Sorce; Responsabile Marketing Vincenzo Sorce Callari . Va detto che queste attività sono sostenute dal Presidente ASD Mussomeli D’amico Salvatore e dagli sponsor.