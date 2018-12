MUSSOMELI – Anticamente l’attesa del Natale, in condizioni di vita certamente diverse, era vissuta dalla gente in un clima gioioso ma anche in un clima di serenità perché la famiglia era riunita ed era l’occasione per stare tutti insieme, per parlare, giocare e divertirsi, all’insegna della gioia che lo stesso Natale portava. E cosi le famiglie, con le visite anche dei parenti, trascorrevano insieme dei momenti festaioli, attorno al braciere, che era un ottimo deterrente per il freddo, ma anche fungeva da forno per abbrustolire fave e ceci che accompagnava il gioco della tombola e il gioco delle carte. Di tutto questo solo il ricordo dei non più giovani. L’Intervista di Pier Amico.