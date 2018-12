MUSSOMELI – Ieri , mercoledì 5 Dicembre 2018, sono stati avviati al lavoro presso il comune di Mussomeli N°11 unità nell’ambito del Servizio Civico che saranno impegnate, nel territorio di Mussomeli, in questi tre mesi in attività nelle seguenti attività:

– Lavori di manutenzione e pulizia urbana; – Lavori di supporto nelle mense scolastiche; – Lavori di manutenzione edilizia pubblica. Grazie a questo progetto presentato e finanziato, il Comune di Mussomeli potrà raggiungere due obiettivi: – Mettere al lavoro e riconoscere un reddito a cittadini attualmente in stato di disoccupazione e avviare una campagna straordinaria di pulizia e manutenzione del paese.