MUSSOMELI – Si è tenuto nei giorni scorsi, presso il primo comprensivo “Leonardo da Vinci” di Mussomeli, di cui è preside Valeria Vella, l’open Day, che si rivolge in particolar modo all’inserimento ed al benvenuto dei nuovi iscritti alla secondaria di primo grado; luci, suoni e colori si sono intrecciati in un’ atmosfera accogliente e calorosa dando spazio all’accoglienza che è sinonimo di dialogo costruttivo ed educativo in un continuo rapporto di comunicazione tra famiglia e scuola. Durante lo svolgimento dell’evento ha preso la parola la Prof.ssa Melina Mingoia che ha voluto ricordare la missione educativa e pedagogica dell’istituto perché solo l’istituzione scolastica che si presenta come ambiente protettivo, capace di accogliere diversità e di promuovere le potenzialità di tutti crea possibilità di crescita ,emotiva e cognitiva insieme e fa evolvere le potenzialità di tutti e di ciascuno. Il Professore Barcellona ha inaugurato l’evento dirigendo il coro di voci bianche “Note di in…canto”, fondato circa tre anni fa, e che coinvolge alunni di scuola primaria e secondaria; i docenti di strumento Catalano, Priolo, Gallo e Scibetta hanno curato le esibizioni orchestrali, con l’orchestra Leonardo’s Ensemble nata nel 2014, con vari brani appartenenti a diversi generi musicali. Grande successo ha riscosso anche il laboratorio di democrazia e costituzione, curato dai docenti Lo Conte e Spoto con i ragazzi della 2A, che era abbinato a quello relativo ai viaggi d’istruzione in cui si spiegava ai genitori l’iter organizzativo e didattico grazie al quale si scelgono le mete da visitare; gli insegnanti Mangiapane, Di Salvo ed Arnone hanno curato il laboratorio di robotica avviando gli alunni alla metodologia del coding e sensibilizzando i presenti riguardo all’importanza dello sviluppo del pensiero computazionale finalizzato all’utilizzo della logica per la risoluzione delle problematiche quotidiane. Durante la giornata si è dato spazio alla parte scientifica con i docenti Scozzaro, Lo Conte e Congiu che hanno fatto esperimenti chimici ed hanno anche parlato dei rischi connessi al dissesto idro-geologico nelle nostre zone, mentre la Prof.ssa Annaloro, con il suo laboratorio di arte, realizzava piccole creazioni con l’aiuto di vari studenti. Il laboratorio di lingue è stato curato dalla Prof.ssa Di Francesco, mentre i ragazzi della 3B, guidati dalla Prof.ssa Alaimo, hanno illustrato il loro metodo di lavoro in classe attraverso una didattica innovativa di tipo digitale sfruttando icloud disponibili; gli studenti della 1A, guidati dalle Prof.sse Mingoia e Giardina, sono stati protagonisti del laboratorio di scrittura creativa mostrando il loro ed in particolare la manipolazione dei testi letti in classe e la loro trasformazione in fumetto, grazie all’utilizzo di un particolare e sofisticato programma, che ha preso spunto da fiabe inserite in un contesto storico arabo. A corollario dell’evento ragazzi, genitori e docenti hanno degustato il classico panettone natalizio che era imbandito sui tavoli sapientemente abbelliti con le sculture di frutta della collaboratrice scolastica Maria Taibi; la serata si è poi conclusa con l’augurio di un buon proseguimento dell’anno scolastico e con il saluto della Prof.ssa Enza Spoto, referente organizzativo dell’intero evento, che ha rimarcato la bontà del lavoro svolto da tutti i colleghi non dimenticando di ringraziare la Dirigente, Prof.ssa Valeria Vella, da sempre assai sensibile alle tematiche dell’accoglienza e dell’inclusione.