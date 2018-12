MUSSOMELI – Per il terzo anno consecutivo l’Asd “Don Bosco” Mussomeli vince ancora il premio “Partenza e Vinci” Penny Market” che consiste in un premio di € 1.000,00 per l’acquisto di materiale sportivo per la stagione 2018/2019. Alla presenza del responsabile di zona, presso i locali del Penny a Mussomeli, il signor Sturiale ha consegnato all’Asd “Don Bosco” il premio, presenti il presidente Giovanni Belfiore, il coordinatore Nino Lanzalaco il mister Salvatore Mingoia con alcuni suoi ragazzi degli Allievi Il presidente ha ringraziato ed elogiato il Penny e tutti gli impiegati per l’iniziativa ma soprattutto ha ringraziato tutti i ragazzi delle varie squadre tra cui la squadra femminile e tutti i genitori che per due mesi si sono dati da fare per potere raggiungere la vittoria finale.