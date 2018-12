MUSSOMELI – Ha suscitato i più svariati commenti un post dell’artista Peppe Piccica che così aveva scritto sul social:” L’altro ieri transitavo da piazza della Repubblica ed ho visto questo spettacolo (alberi tagliati come nella foto). Mi auguro che qualcuno mi sappia fornire una spiegazione sempre ammesso che una spiegazione possa esserci, “Mussomeli è un paese che ha sempre odiato gli alberi”.Poi, continuando: “l’esperto che avrebbe commissionato l’abbattimento dell’albero situato in piazza della Repubblica avrebbe dovuto fare una relazione ai cittadini poiché l’albero abbattuto appartiene all’intera comunità dei cittadini di Mussomeli”. Ed ancora più determinato: “La dobbiamo smettere con la vecchia e pessima abitudine che come già fatto in passato colui che si alza prima comanda. Ogni pubblica decisione deve essere comunicata ai cittadini”. Fra i commenti Nino Bonomo: “ che tristezza”; Maria Salamone: “che peccato ,ci vogliono anni prima che crescono”: Piero Caltagirone: “Una persona mi ha riferito che era a rischio l’incolumità delle persone. In poche parole erano un pericolo”. E qualche altro con umorismo: “A chi serviva la legna?”. Insomma di questi alberi tagliati, di cui sono rimasti i ceppi, si è fatto un gran parlare. Dell’argomento abbiamo interessato il sindaco Catania che ci ha detto: “Si tratta di cinque alberi che erano molto pericolosi, in quanto le copiose nevicate di due anni fa, li avevano curvati pericolosamente e rischiavano seriamente di abbattersi su edifici e persone con grave danno per l’ incolumità. Infatti gli altri sono stati semplicemente potati e sfoltiti”.