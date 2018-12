MILENA – Giorno 5 dicembre si è concluso il corso gratuito di formazione per il rilascio e il rinnovo del certificato di abilitazione all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti.

Numerosi sono stati i partecipanti che oltre al numeroso gruppo di Milena ha visto anche agricoltori di Montedoro, Campofranco e Vallelunga Pratameno ed addirittura della Provincia di Agrigento, comuni di Grotte, Canicattì e Palma di Montechiaro.

Il corso grazie alla disponibilità del Comune di Milena “Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta” che ha messo disinteressatamente a disposizione, per venire incontro agli agricoltori, la Sala Conferenze “Falcone – Borsellino” della Biblioteca Comunale “Leonardo Sciascia” nei giorni 26, 27, 29 e 30 novembre, nonché giorno 5 dicembre.

Particolare interesse è stato dimostrato dai partecipanti e dal personale dell’UIA di Mussomeli verso l’intervento di accoglienza effettuato dal Sindaco Dott. Claudio Salvatore Cipolla, e dai consiglieri Oliva Onofrio, detto Nuccio, e Buttaci Gioacchino.

Quest’ultimo è stato anche uno dei partecipanti al corso per l’acquisizione del cosiddetto “patentino” per l’acquisto ed utilizzo dei Prodotti Fitosanitari.

All’esame finale svoltosi, giorno 5 dicembre, con prova scritta con 25 quiz a risposta multipla tutti in partecipati hanno avuto esito positivo, e consistente sono state le prove superate con votazione di 25/25. Detto risultato ha sorpreso anche la Commissione dell’Unità Fitosanitaria UO S4.07 di Caltanissetta ed Enna che si è complimentata con il personale dell’UIA di Mussomeli ed in particolare con il docente Formatore Dr. Agr. Giuseppe Calafiore il quale è stato l’unico docente iscritto all’ “Albo dei Formatori Interni” del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura della Regione Siciliana.

Soddisfazione per l’esito del Corso di Formazione è stata manifestata dal Dirigente dell’Ispettorato dell’Agricoltura di Caltanissetta, Dr. Agr. Biagio Dimauro, anch’esso facente parte dall’inizio della sua istituzione dell’Albo dei Formatori Interni della Regione Siciliana e che ha autorizzato lo svolgimento del Corso presso il Comune di Milena

L’Amministrazione è stata entusiasta di venire incontro agli agricoltori poiché come evidenziato dal Sindaco Dott. Claudio Salvatore Cipolla, nel saluto introduttivo, l’aggiornamento delle conoscenze e delle competenze professionali attualmente è diventato indispensabile per far fronte alle nuove esigenze della sicurezza dei luoghi di lavoro e dell’ambiente, dell’economia e del mercato del lavoro.