MARIANOPOLI – “I Forestali sono una risorsa”, hanno scritto in una nota dal comune, che così continua. ” Abbiamo sentito molto spesso queste parole, l’Amministrazione Comunale di Marianopoli, il Sindaco Salvatore Noto e l’Assessore al Territorio Giuseppe Vullo, hanno fatto si che questa frase non fosse fine a se stessa ma si tramutasse in concreta realtà. Dopo la richiesta fatta all’Azienda Forestale di Caltanissetta, il Dirigente Responsabile Dott. Scibetta, insieme al direttore dei lavori Geometra Cuda, capendo la necessità che il nostro Comune aveva, si sono immediatamente attivati per inviare a Marianopoli una squadra di operai del cantiere forestale di Quartarone/Cioccafa, i quali hanno lavorato nella pulizia delle cunette di scorrimento acque . hanno pulito i ponti, ripristinato lo splendore degli abbeveratoi e molti lavori che per la mancanza di personale il Comune non ha potuto effettuare da diversi anni. Il lavoro del personale forestale, a tutti i livelli, può garantire al territorio ed ai cittadini della nostra Regione una migliore vivibilità, una migliore percorrenza delle strade, la manutenzione del verde pubblico, e tutto quello che i piccoli Comuni non possono più fare per mancanza di personale ed economica, questo a livello periferico è stato capito è l’unione di intenti che si è realizzato con ESA e Forestale è la sintesi che abbiamo trovato la soluzione prima che si verifichi il problema. Pubblicamente l’Amministrazione Comunale di Marianopoli ringrazia i lavoratori, Di Marco Lucia, Lombardo Rosangela, Lombardo Rosetta, Bevacqua Pasquale, Casucci Giuseppe, Lombardo Giuseppe, Nocera Andrea, Salvaggio Calogero, Schifano Michele, Il dirigente responsabile dell’A.F. Di Caltanissetta Dottor Scibetta e il geometra Cuda per l’impegno profuso”.