Per funzionare al meglio le stampanti HP devono sempre essere manutenute nel migliore dei modi possibile. Per questo motivo, è importante anche conoscere la durata media di quelli che sono toner e cartucce, due elementi fondamentali quando si parla di questo tipo di macchina, di qualsiasi brand.

Si deve anche sottolineare che esistono anche i toner compatibili per stampanti HP, che hanno le stesse funzioni e la medesima qualità degli altri. Non vanno in alcun modo a intaccare la qualità di stampa e, anzi, danno un vantaggio in termini di risparmio.

Tuttavia, che si tratti di un toner compatibile o meno, la cosa che ci si domanda molto spesso è quanto durerà. La stessa domanda può essere posta nel caso delle cartucce per stampanti. Per rispondere, si deve innanzitutto sottolineare che, nello specifico, si dovrebbe parlare non tanto di durata bensì di possibile copertura di stampa. Pertanto, si deve assolutamente fare presente che un toner non ha una durata prestabilita di fogli che possono essere stampati, ma il tutto varia in base a diversi fattori. Si deve tenere in conto quanto toner o inchiostro è presente, che tipologia di stampe si vanno a effettuare e così via.

Come scegliere il toner compatibile per la stampante HP

Il toner per la stampante HP è, quindi, indispensabile ma lo è anche la sua qualità. Sebbene spesso si sia portati a pensare che un toner compatibile non abbia la stessa qualità degli altri, si deve sottolineare che questo nulla toglie alle performance della macchina.

Esistono molti toner compatibili per stampanti HP e si deve sapere quale scegliere. In base a cosa va effettuata una scelta di questo tipo? Rispondere a questa domanda è molto importante!

Come detto, la prima cosa da tenere in conto è la copertura di stampa. Mai guardare alla durata di un toner in base al tempo, che non è in alcun modo un parametro valido e da prendere in considerazione. Si deve, quindi, capire cos’è la copertura di stampa.

Si definisce tale il numero di pagine che possono essere stampate in eguali condizioni. Nello specifico, si deve guardare la quantità di toner rilasciata su un foglio bianco dalle dimensioni di un A4. Questo parametro è, naturalmente, valido anche per i toner compatibili HP. Per scegliere il migliore per la propria macchina è, quindi, importante valutare anche questo dettaglio.

Si è già detto che utilizzare toner compatibili aiuta il risparmio e aiuta anche l'ambiente. Acquistare il tutto su e-shop sicuri e di qualità aiuta ancora di più la produttività della macchina.