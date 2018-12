Nel corso degli ultimi anni stanno ottenendo ottimo riscontro i servizi concernenti il noleggio a lungo termine.

Sempre più liberi professionisti, ma anche privati, stanno prendendo sempre di più in considerazione questa formula di noleggio, che costituisce una valida opzione per chi desidera un’auto nuova, mitigando i pensieri legati alla burocrazia e alla manutenzione del veicolo.

Un servizio di noleggio che conviene perché non include nessun costo inatteso, ma anche perché tutti i servizi necessari all’utilizzo del proprio veicolo sono inclusi nel canone mensile.

Proposte che vengono incontro sempre di più alle esigenze dei liberi professionisti, delle aziende ma anche dei privati cittadini.

Qui di seguito sono riepilogati i punti principali di come funziona il noleggio a lungo termine riprese da brumbrum, rivenditore di auto online, che mette a disposizione anche offerte di noleggio auto con un’ampia gamma di servizi inclusi nel prezzo, consentendo di avere un’auto sempre al passo con il proprio stile di vita e le proprie esigenze.

I vantaggi di queste soluzioni partono dalla minor burocrazia legata al possesso di un’automobile, questo perché sarà possibile evitare lunghe attese per le pratiche burocratiche e dimenticare incombenze quali il pagamento del bollo, passaggi di proprietà e assicurazione, che sono inclusi nel canone mensile di noleggio.

Il noleggio a lungo termine permette inoltre di avere un’automobile sicura e fornita di un’assistenza completa per ogni genere di problema: dalla manutenzione ordinaria come i tagliandi e la sostituzione di parti, fino a quella straordinaria in caso di guasti improvvisi.

Il servizio permette inoltre di avere un esperto dei servizi d’assistenza e il soccorso stradale a completa disposizione in Italia e in Europa 24 ore su 24.

Un’offerta illimitata, che non prevede nessun paletto dal punto di vista dei chilometri che si possono fare con il mezzo, con un canone mensile concordato che rimane invariato per tutta la durata del noleggio, senza costi aggiuntivi e senza clausole o sorprese nascoste.

La sottoscrizione del contratto di noleggio mette a disposizione differenti lunghezze per quanto attiene la durata dello stesso: trentasei, quarantotto e sessanta mesi, ma in alternativa è possibile richiedere delle formule personalizzate sulle esigenze del singolo cliente.

Anche per quanto riguarda l’anticipo da versare alla sottoscrizione del contratto, il cliente potrà optare tra differenti proposte, anche con anticipo zero.

La scelta del genere di automobile da noleggiare può essere fatta tra un’ampia gamma di modelli delle migliori marche. In base alle proprie esigenze di utilizzo sono disponibili city car, utilitarie, berlina, station wagon, monovolume e SUV/fuoristrada.