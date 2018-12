MUSSOMELI – Così in una nota del sindaco Giuseppe Catania: “Sono lieto di comunicare ai miei concittadini che dopo mesi di viaggi per l’assessorato regionale alle infrastrutture a Palermo, sono riuscito a portare a termine il percorso di decretazione del Collegio di Maria (Decreto firmato il 24 Dicembre 2018).

Il finanziamento di 700 mila euro é finalizzato alla riqualificazione interna del Collegio che potrà dunque essere adibito al ruolo di accoglienza sociale.

Sono particolarmente contento perché questi lavori avranno le seguenti ricadute positive:

– riqualificazione di un edificio presente nel nostro centro storico, in coerenza con la strategia di recupero pianificata dalla mia Amministrazione;

– l’adeguamento di una infrastruttura che potrà essere adibita al ruolo di accoglienza sociale e turistica;

– la messa in circolo di risorse pubbliche utili ad alimentare l’economia locale e a implementare l’occupazione.

Ringrazio pertanto i tecnici comunali (in particolare l’ing. Alba), i funzionari e il dirigente generale dell’ assessorato regionale alle infrastrutture (in particolare il geom. Mangiapane ed il dott. Fulvio Bellomo) e l’assessore Regionale Marco Falcone per la collaborazione istituzionale che ci ha permesso di portare a casa quest’altro ennesimo finanziamento.

Il grande lavoro di progettazione e di attenzione al nostro territorio messo in campo dalla mia Amministrazione continua a portare i frutti che ci aspettavamo.

A breve sarà indetta la gara d’appalto. Per poi avviare i lavori.

Sempre avanti per una Mussomeli migliore!”