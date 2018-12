MUSSOMELI – Dal referente del “Comitato Viabilità negata del Vallone” Francesco Amico, abbiamo ricevuto una nota riconducibile al Comitato stesso, che pubblichiamo: “Oggi, (ieri 17 dicembre) di buon mattino, i mezzi dell’ impresa di Gero Corbetto erano già all’opera lungo la vecchia strada che conduceva alle miniere e la strada interpoderale di contrada Palo per procedere ai lavori di pulizia delle cunette e dei bordi, già realizzati comunque nei giorni scorsi dai mezzi dell’ESA in massima parte, e di stendimento del detrito di cava. In veste di collaboratori c’erano pure tre membri del comitato, Francesco Amico, Silvestre Messina e Mario Geraci, che, con indosso i gilet gialli ad alta visibilità, sono intervenuti per facilitare il transito dei veicoli. Ringraziamo pertanto l’ANCE di Caltanissetta, la stessa impresa Corbetto e Caltaqua per la sponsorizzazione e per aver reso possibile un intervento che in apparenza assai facile, ha impegnato notevolmente il comitato in un delicato lavoro di coordinamento tra persone ed enti, ma che alla fine, raggiunto l’obiettivo, si ritiene pienamente soddisfatto. Altrettanto contenti e soddisfatti si sono dimostrati i numerosi pendolari che quotidianamente raggiungono il capoluogo, i proprietari dei terreni della zona, siano essi di Mussomeli che di S. Cataldo, e chiunque ha transitato per la strada lungo l’arco della giornata. Diversi di loro non hanno lesinato lodi e compiacimento per il lavoro che è stato svolto con la massima perizia dallo stesso titolare dell’impresa è da un suo collaboratore, mentre alcuni hanno materialmente dimostrato la loro solidarietà offrendo dei caffè. Ciò è quello che siamo riusciti a fare fino ad ora. Confidiamo comunque in un prossimo intervento della Protezione Civile Regionale che dovrebbe sbloccare 40-50000 euro per procedere alle operazioni di bitumatura lungo questo tratto di strada che potrebbe così diventare un’alternativa veramente valida al tratto di SP 38 interrotto dal crollo del ponte, la cui realizzazione non sembra per niente vicina”.