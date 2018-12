MUSSOMELI – Senza sosta alcuna il lavoro del “Comitato Viabilità Negata del Vallone” con risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Intanto fanno sapere, in una nota, che, “Se tutto procede secondo il programma, in settimana sono previsti i lavori di sistemazione dell’interpoderale di San Cataldo. Dopo gli incontri di venerdì con il sindaco Giampiero Modaffari e di oggi (ieri) con tecnici del comune di San Cataldo, arriverà a breve l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori lungo l’interpoderale che si trova tra la SP 243 e 33, indispensabili per potere consentire ai cittadini del vallone, nella maniera meno traumatica possibile, di raggiungere il capoluogo, in attesa che si concluda il farraginoso iter burocratico che porterà alla costruzione del ponte crollato sulla sp 38”. “Altri importanti risultati – continua ancora la nota informativa – che ci rendono orgogliosi del lavoro svolto in maniera del tutto disinteressata a favore della collettività, sono l’aumento degli operai forestali da 18 a 22 unità, già all’opera lungo la provinciale per Sutera e quella per Valle come anche l’impiego di altri lavoratori ex- provincia regionale lungo la SP 243 per operazioni di scerbatura che aumentano così la praticabilità di questa arteria”. La nota del Comitato così conclude: “Vogliamo inoltre essere molto chiari: non ci fermeremo fino a quando alle nostre popolazioni non saranno assicurate condizioni minime di dignità e di vivibilità, perché nessuno, dopo avere propiziato l’esodo dei nostri figli, ci costringerà a fare altrettanto, facendo venire meno i servizi essenziali e gli standard minimi di dignità”.