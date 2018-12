CAMPOFRANCO – Un intervento da circa 2 milioni di euro, finanziato con i fondi del “Patto per la Sicilia”, per adeguare l’impianto di depurazione dei reflui di contrada Sparaci -Parrini a Campofranco. Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore dl servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, ha già trasmesso il progetto al Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti per il relativo finanziamento. L’intervento – che rientra nel Piano ID 54 – prevede l’ammodernamento delle apparecchiature elettromeccaniche e della struttura in generale, il che permetterà il miglioramento del refluo trattato. I lavori – che prenderanno il via quando l’iter del finanziamento verrà interamente perfezionato – dureranno circa diciotto mesi.