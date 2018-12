AGRIGENTO – Quando hanno scoperto il ‘bottino’ che i cinque giovani romeni nascondevano a casa, i carabinieri di Ribera (Agrigento) hanno subito pensato ai vari furti avvenuti negli ultimi tempi in alcuni istituti scolastici cittadini. Negli ultimi due mesi, infatti, i ladri hanno preso di mira gli istituti ‘Navarro’ e ‘Don Bosco’, portando via strumenti audio e musicali, pc notebook ed attrezzature varie. Durante un posto di blocco, i militari hanno fermato un 30enne romeno e nella sua auto, nascosto, hanno trovato un notebook. A quel punto è scattata la perquisizione domiciliare e in un sottoscala sono stati scoperti pc e attrezzatura elettrica. Il materiale, immediatamente sequestrato, è stato riconosciuto dal personale addetto agli istituti scolastici che avevano subito i furti. Il valore della refurtiva recuperata ammonta complessivamente a circa 10.000 euro. Al termine degli accertamenti per cinque cittadini romeni, quattro uomini e una donna, è scattata una denuncia per ricettazione.