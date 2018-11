“Consiglierei a questi avvoltoi di aggirarsi sulle carcasse dei loro partiti piuttosto che sui cadaveri dei siciliani morti, che vanno rispettati”. Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, in un’intervista a Radio radicale. “Fa un po’ ridere in queste ore -ha aggiunto- che ci sono partiti che hanno governato la Sicilia per vent’anni e che tutto ad un tratto hanno scoperto l’abusivismo edilizio, dopo che l’hanno governata per vent’anni e hanno trasformato in carrozzoni politici i consorzi di bonifica che dovevano fare la manutenzione del territorio e dovevano mettere a posto gli argini dei fiumi e sistemare i corsi d’acqua”. “Mi fanno ridere quando dicono che quella casa andava abbattuta: andava abbattuta dieci anni fa, non è condonata e non è sanabile, ma l’amministrazione di centrosinistra e di centrodestra di quell’isola negli ultimi dieci anni dove stava?”