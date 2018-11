Si è tenuto oggi un incontro tra l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità sella Sicilia, Marco Falcone, una rappresentanza di Cmc Ravenna guidata dal direttore generale Paolo Porcelli e i vertici di Anas Sicilia, in merito al rilancio dei lavori di ammodernamento della SS 640 Caltanissetta-Agrigento. Dal confronto è emersa “la reciproca volontà a proseguire nel rapporto in essere, anche alla luce dell’indicazione, da parte di Cmc, di un percorso di ripresa energica dei lavori. Sono state evidenziate le criticità relative al cantiere, connesse anche agli eventi atmosferici straordinari degli ultimi giorni, che hanno messo a dura prova l’intero territorio siciliano”, spiegano dall’Assessorato. Nei prossimi giorni si terranno degli approfondimenti interni tra Anas e Cmc, al termine dei quali verrà consegnato al Governo regionale un cronoprogramma sugli interventi da mettere in campo.