In Serie D giornata da dimenticare per le due nissene che hanno perso entrambi. La Sancataldese di Peppe Mascara è inciampata in casa nella Palmese che l’ha battuta 0-1, mentre il Gela è stato sconfitto 3-0 dal Messina. Nel dettaglio, la Sancataldese era partita bene creando tre palle gol nel primo tempo con Maimone al 18’, con Di Stefano al 24’ e con Tosto al 38’. Tuttavia, dopo aver reclamato la concessione di un rigore ad inizio ripresa su un presunto fallo di mano, la squadra di Peppe Mascara ha subito la rete del definitivo ko ad opera dell’ex Ouattara che ha battuto Serenari con un eurogol. Inutile il serrate finale di una Sancataldese che non è riuscita a riacciuffare il pari. E’ stato invece nettamente battuto a Messina il Gela. I peloritani hanno sbrigato la pratica nei primi 45 minuti di gioco, prima con un gol di Cocimano e poi con la doppietta di Genevier. Una giornata, anche questa, da dimenticare in fretta per un Gela che pure era arrivato a Messina con il vento in poppa, ma che purtroppo ha dovuto alzare bandiera bianca. Il Gela ha ora 14 punti in classifica, mentre la Sancataldese, alla sua quarta sconfitta stagionale, ne ha 11. E domenica prossima a Gela c’è il super derby nisseno tra due squadre che, dopo le sconfitte di questo turno di campionato, dovranno cercare di riscattarsi.