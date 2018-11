Un super Gela ha battuto con un netto 5-1 il Roccella confermandosi protagonista assolta di questa prima parte di stagione. Perde invece 2-1 la Sancataldese sul campo del Castrovillari. In particolare, il Gela di Zeman ha infilato un filotto di gol incredibile con la doppietta di un grandissimo Alma (nella foto), alla quarta doppietta stagionale, alla quale sono seguite le reti di Polito, Dieme e La Vardera. Un successo netto e rotondo che ha confermato l’ottimo stato di salute della squadra del Golfo che ha conquistato il terzo posto in classifica a pari punti (14) con il Locri e ad un solo punto dalla seconda in classifica che è la Nocerina. Insomma, un gran momento per la squadra di Zeman che si sta confermando come una delle più belle realtà di questa prima parte di stagione. Non è invece andata bene alla Sancataldese che ha perso 2-1 a Castrovillari. Al vantaggio dei calabri ha saputo reagire la squadra verdeamaranto con il suo bomber Ficarrotta (poi espulso), ma nella ripresa l’ex attaccante del Gela Gallon ha segnato la rete del definitivo 2-1 nel contesto di un match che s’è giocato nella pioggia battente finendo per condizionare non poco il rendimento stesso dei ventidue giocatori in campo.

SERIE D GIRONE I – 8^ Giornata

Castrovillari – Sancataldese 2-1

Città di Acireale – Bari 1-3

Città di Gela – Roccella 5-1

Città di Messina – Rotonda 2-1

Igea Virtus Barcellona – Marsala Calcio 1-1

Locri – Messina 0-0

Palmese – Troina 2-1

Portici – Nocerina 0-0

Turris – Cittanovese 3-0

Classifica

Bari 20

Nocerina 15

Locri 14

Città di Gela 14

Portici 12

Palmese 12

Turris 12^

Sancataldese 11

Cittanovese 11

Città di Acireale 11

Marsala Calcio 10

Castrovillari 10*

Roccella 9

Troina 8

Città di Messina 6

Messina 5*

Igea Virtus Barcellona 5

Rotonda 3

*Una partita in meno

^Due punti di penalizzazione