Nel girone F del campionato di Seconda categoria, imprese importanti per l’Atletico Gorgonia Delia (nella foto) e per la Sommatinese. Il Gorgonia ha superato fuori casa un’indomita Accademia Mazzarinese 0-1 grazie ad un gol di Galiano. Vittoria casalinga anche per la Sommatinese che ha battuto 1-0 il Marianopoli con la rete di Sammarco che ha permesso alla squadra granata di portarsi a quota 9 in classifica. Per il resto perde l’Acquaviva 2-3 con l’Alessandria della Rocca con reti di Aratore e Falletta. Riposava il Riesi 2002. In classifica la Sommatinese è seconda con 9 punti, mentre il Riesi ha cinque punti, l’Atletico Gorgonia 4, l’Accademia Mazzarinese 3, l’Acquaviva 2 e il Marianopoli un solo punto.