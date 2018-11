In Seconda categoria nel girone G finisce in parità 0.-0 il derby tra Accademia Mazzarinese e Sommatinese. Tuttavia, il risultato più sorprendente è quello con il quale l’Acquaviva impone il pari alla capolista Atletico Favara. Un 2-2 firmato per l’Acquaviva da Orlando e da Giuliano che ha permesso alla squadra nissena di conquistare un punto preziosissimo per la sua classifica. Perde il Marianopoli 2-1 con il Muxar (gol di Vullo), con i manchesi che contestano un rigore, quello dell’1-0, a loro parere inesistente. Vittoria per il Riesi 3-1 con il Brothers Casa Amica con reti di Stoleriu, Volpe e Cutaia. In classifica la Sommatinese è quarta con 10 punti a 6 dalla capolista Atletico Favara. Segue il Riesi quinto con 8 punti, il Gorgonia (che ha perso 2-.1 con il Sant’Anna Enna) con 7 punti, l’Acquaviva con 6, l’Accademia Mazzarinese con 5 e il Marianopoli con 2 punti, penultimo.