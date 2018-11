SAN CATALDO. La Giunta municipale ha autorizzato il sindaco alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa con l’Osservatorio Locale di Area sul fenomeno della Dispersione Scolastica. Nel contempo, la Giunta anche indicato il referente che dovrà rappresentare il Comune in tale contesto. In tal modo l’amministrazione Modaffari intende sostenere iniziative in favore delle politiche giovanili e sociali, rispondente ai bisogni individuali di istruzione e formazione degli adolescenti, anche attraverso azioni preventive di promozione del successo formativo e di contrasto dei fenomeni di dispersione e abbandono scolastico derivanti anche da condizioni di povertà educativa, che privano bambini e adolescenti della possibilità di apprendere e sperimentare. In particolare, l’Amministrazione Comunale ha deciso di sottoscrivere il protocollo d’intesa al fine di creare una proficua sinergia con l’Osservatorio Locale di Area sul fenomeno della Dispersione Scolastica per attuare ogni iniziativa tesa a limitare la dispersione scolastica e il disagio socio-educativo. Nel contempo è stata nominata la dipendente comunale dott.ssa Angela Vancheri, Assistente sociale, il referente del Comune nei confronti dell’Osservatorio Locale di Area.