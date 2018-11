SAN CATALDO. Domenica 4 novembre, in occasione della Giornata delle Forze Armate e dell’Unità nazionale, l’amministrazione comunale ha organizzato una cerimonia commemorativa. In particolare, alle 12 è previsto il raduno in Piazza degli Eroi e la deposizione di una corona di alloro sul monumento che ricorda i caduti sancataldesi nelle guerre. Previsto il silenzio d’ordinanza e l’intervento del sindaco Giampiero Modaffari.