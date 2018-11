SAN CATALDO. E’ stato scongiurato in extremis il problema dell’interruzione del servizio civile di igiene ambientale. A comunicarlo ai cittadini è stato il sindaco Giampiero Modaffari. Il sindaco ha rilevato che l’Amministrazione comunale è riuscita a scongiurare l’emergenza preannunciata nei giorni scorsi con un capillare, estenuante e silenzioso lavoro, che ha portato anche a salvaguardare il lavoro di tutti gli operatori ecologici attualmente impegnati. La raccolta dei rifiuti riprenderà regolarmente con le stesse modalità del ben noto calendario. In particolare, per venerdì 2 novembre l’umido e l’indifferenziato potranno essere conferiti presso i cassonetti già presenti a bordo strada in via Babbaurra, Viale della Rinascita, via Piave, via Donatori di Sangue, corso Europa, Corso Sicilia; oppure conferirli Lunedì prossimo giorno 5 Novembre. Il sindaco infine ha inteso sottolineare:<L’amministrazione ringrazia le Organizzazioni Sindacali nelle persone di Manuel Bonaffini, Angelo Gallo e Rosario Margiotta che hanno collaborato efficacemente nelle operazioni di transito degli operai, il Segretario Generale ed i funzionari comunali del settore ambiente per il proficuo lavoro svolto, nonché la nuova Ditta che svolgerà il servizio>. Intanto oggi, 1° Novembre, festa di tutti i Santi, il servizio di raccolta differenziata non sarà effettuato.